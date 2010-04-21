Авіакомпанія “Мотор Січ” планує відкрити рейс Київ-Тернопіль

Авіакомпанія «Мотор Січ» з травня цього року планує відкрити авіарейс Жуляни (Київ)-Тернопіль.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відповідних домовленостей досягнули під час наради з відновлення роботи Тернопільського аеропорту за участю голови обласної державної адміністрації Ярослава СУХОГО, голови обласної ради Олексія КАЙДИ, директора авіакомпанії «Мотор Січ» Геннадія МАСЛОВА, керівників обласного комунального підприємства «Тернопільавіаавтотранс» і структурних підрозділів ТОДА і облради.

Заздалегідь вирішили здійснювати рейси двічі в тиждень – у понеділок і п`ятницю. Крім того, розглядається можливість в курортний сезон здійснювати авіарейси за маршрутом Тернопіль–Жуляни (Київ)–Сімферополь.

Вартість квитка на авіарейси поки узгоджується.

Учасники наради запевнили, що Тернопільський аеропорт готовий до приймання літаків, вже вирішили питання щодо місця перебування і відпочинку екіпажу, проводять реконструкція приміщень, необхідних для повноцінного функціонування аеропорту.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Мотор Січ» створена в 1984 році і входить в структуру ВАТ «Мотор Січ». Парк авіакомпанії складається з пасажирських і транспортних літаків і вертольотів, зокрема, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74ТК-200, Ан-140.