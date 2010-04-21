Через 5 років імпорт молока до України може скоротитися

Прийнятий парламентом закон «Про внесення змін до Закону України «Про молоко і молочні продукти» стимулюватиме діяльність внутрішніх виробників молока, що працюють в секторі середнього і великого бізнесу. Таку думку озвучили експерти групи компаній «Агроліга».

«Якщо цей закон – це не одиничний захід, направлений на оздоровлення галузі, а одна з ланок серйозного ланцюга з підвищення рентабельності тваринництва, то через 5 років можна очікувати зменшення імпорту молока до України», - підкреслив генеральний директор ГК «Агроліга» Олександр БЕРДНИК.

За його словами, оскільки об`єми виробництва молока в Україні щорічно скорочуються, існує стійка залежність ринку від імпортної сировини. Введення тільки одного цього закону про надання дотацій не виправить ситуацію, але може стати серйозним кроком на шляху до того, щоб молочне тваринництво досягло високої рентабельності.

Нагадаємо, 15 квітня 2010 р. Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до Закону України «Про молоко і молочні продукти», який передбачає виплату державних дотацій виробникам молока за продукцію високої якості (сорти «екстра»). Закон визначає доплату виробникам молока сорту «екстра» у розмірі 25%, молока вищого сорту – 20% до закупівельної ціни.

АПК-Інформ