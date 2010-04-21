В аптеках Рівненщини обладнають місця для обслуговування ветеранів

В аптеках Рівненщини створять спеціальні місця для обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розпорядженні голови облдержадміністарції Василя Берташа "Про покращення медикаментозного забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни".

Згідно з розпорядженням, рекомендовано керівникам аптечних закладів області створити в аптеках окреме місце для обслуговування ветеранів, надавати ветеранам дисконтні картки або знижки у розмірі 10% на придбання лікарських засобів вітчизняного виробництва та створити умови для вільного доступу до приміщень аптечних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У розпорядженні голови ОДА також йдеться про необхідність обладнання зон відпочинку для ветеранів війни, де будуть надавати медичні послуги з визначення артеріального тиску, температури тіла тощо.