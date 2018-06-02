Український турист і форс-мажор: хто кого? Поки - 0:1

Виверження вулкана в Ісландії, закриті “повітряні ворота” багатьох країн через хмару попелу і туристи, які замість відпустки на березі моря товклися в аеропортах, продемонстрували серйозні “білі прями” в туристичному законодавстві України. Виявилося, що якщо турист сплатив послуги турагентства до настання форс-мажору, то назад одержати свої гроші йому буде дуже складно. Чому? В Україні діють загальні положення про форс-мажорні обставини (закріплені в Цивільному і Господарському кодексах). Дані норми звільняють від виконання будь-яких зобов`язань як виконавця, так і замовника у випадку виникнення обставин непереборної сили. При цьому закон нічого не каже про те, як потрібно вирішувати фінансові спори між двома сторонами.

То ж спробуємо розібратися, як захистити себе у подібних ситуаціях.

Як обирати турфірму?

Відпочивати можна або організовано (через туристичну фірму), або “дикарем”. Вибір залежить лише від майбутнього туриста. І якщо для організації відпочинку ви вирішили обрати туристичну фірму, то старший партнер юридичної фірми «ILF» («Інюрполіс») Олена Кибенко радить звертати увагу на деякі моменти. По-перше, це історія туристичної компанії. Туроператори і турагенти, які вже давно працюють на українському ринку, дбають про свою ділову репутацію. Вони мають налагоджені контакти з перевізниками, готелями, державними органами зарубіжних країн і дипломатичними установами України. В них вже накопичений досвід взаємодії з туристами у випадку непередбачених ситуацій, причому досвід як позитивний, так і негативний. Крім того, інформація про відому туристичну компанію доступніша. Як правило, в інтернеті можна знайти багато відгуків людей, які раніше користувалися послугами такої компанії, їхні враження про якість обслуговування та гарантії.

Другий важливий момент – це фінансові гарантії турфірми. Як зазначає О.Кибенко, туроператори і турагенти на випадок їхньої неплатоспроможності повинні володіти фінансовими гарантіями для туристів щодо компенсації шкоди, заподіяної неналежною якістю туристичних послуг (ст. 15 ЗУ «Про туризм»). Для туроператорів сума такої гарантії повинна бути не менше 20 тисяч євро, а для турагентів – не менше 2 тисяч. Така гарантія надається банком або іншою кредитною установою. Потенційному туристові варто звернути увагу на суму гарантії (мінімальна, чи перевищує мінімум) і на фінансову установу, яка виступає гарантом (наскільки респектабельною вона є). Тим паче, що можливість отримання такої інформації передбачена законодавством (ст. 25 ЗУ «Про туризм»). Важливо також розуміти, наскільки надійна страхова компанія, яка забезпечує страхові виплати, і який обсяг страхування передбачається для запланованого туру.

Укладення договору з туроператором: на що звертати увагу?

Укладаючи договір із туроператором або турагентом, туристові необхідно звертати увагу на те, наскільки детально виписані права і обов`язки туристичної компанії, особливо щодо непередбачених обставин, терміни їх реалізації, відповідальність за шкоду, заподіяну туристові з вини компанії. Краще витратити зайву годину на складання договору, але розуміти, що на випадок проблемної ситуації є чіткі положення договору, які визначають порядок дій сторін. Чим більше розмитих слів і пунктів у договорі, тим більша ймовірність того, що при виникненні суперечки, туристична компанія цим скористається. У випадку якщо договір укладається шляхом видачі ваучера, варто звернути увагу на те, чи містить він всю інформацію, яка передбачена законодавством (ст. 23 ЗУ «Про туризм»). При цьому ви можете також попросити укласти з вами повноцінний договір.

Страховий поліс і форс-мажорні обставини

Згідно з ЗУ «Про туризм» (ст. 16) для туристів обов`язковим є тільки медичне страхування і страхування на випадок нещасного випадку. Обов`язок забезпечити таке страхування покладено на туристичні компанії. В основній масі випадків така страховка не охоплює ситуації форс-мажору, подібні до виверження або іншого природного катаклізму. Хоча, залежно від формулювання, використаного в договорі, фізична шкода, заподіяна форс-мажором, може підпадати під поняття нещасного випадку. Водночас, турист може самостійно застрахуватися у будь-якій страховій компанії від обставин, які можуть з ним трапитися під час подорожі. Природно, що така страховка – це додаткові витрати для споживача, але у випадку форс-мажору у вас буде менше проблем.

Проблеми туристичного законодавства України

За словами О.Кибенко, законодавство України у сфері туризму неповне. На практиці виникає безліч питань, які неврегульовані законодавцем або врегульовані частково. Як результат, рішення багатьох проблемних ситуацій затягуються, що стає обтяжливим як для туристів, так і для туристичних компаній. Законодавство встановлює базові гарантії для туристів і деякі обмеження щодо відповідальності для турфірм. Проблемним моментом є те, що туристичні компанії по-різному підходять до складання своїх договорів з туристами. Зазвичай, це якийсь документ з мінімальними конкретними обов`язками для туроператора або турагента і єдиним обов`язком туриста щодо сплати винагороди за туристичні послуги. Як результат, при виникненні конфлікту ні туристична компанія, ні сам турист не можуть зрозуміти з договору, як потрібно вирішувати проблему. Тому необхідно затвердити форму типового договору про надання туристичних послуг, в якому були б максимально враховані інтереси обох сторін і регулювалися їх відносини в конфліктних ситуаціях.

Також закони України не визначають порядок фінансових взаємин туроператорів з туристами у випадку виникнення форс-мажорних ситуацій. «Для того, щоб українські туристи були захищені від можливих форс-мажорних обставин, необхідно в ЗУ «Про туризм» прописати відповідальність і чіткий механізм фінансових компенсацій туроператора або турагентства перед туристом, – вважає юрист. – Подібні норми особливо важливі враховуючи, що Україна прийматиме значну кількість туристів в рамках Євро-2012. Зміна закону дасть упевненість як гостям нашої країни, так і зарубіжним туроператорам, що співпрацювати з представниками українського турбізнесу безпечно».

Як захистити свої права у випадку форс-мажору

У рамках нинішнього законодавства фінансова компенсація українським туристам у зв`язку з виникненням форс-мажору проблематична, але можлива, говорить О.Кибенко.

Згідно з Цивільним кодексом України (ст. 617) туристична компанія не зобов`язана нести відповідальність перед туристом за «незручності», заподіяні форс-мажорною ситуацією. Проте багато туристів, очевидно, не погодяться з законодавцем і захочуть, щоб турфірма відшкодувала їм додаткові витрати. За словами О.Кибенко, є декілька варіантів вирішення конфлікту на користь туриста. У випадку, якщо людина не змогла дістатися до місця відпочинку, то, за загальним правилом, передбаченим ЦК (ст. 607), зобов`язання туристичної компанії щодо організації і забезпечення відпочинку припиняються через неможливість їх виконання внаслідок форс-мажору. Проте це не означає, що у турфірми немає ніяких обов`язків перед туристом. Туристична компанія за свої послуги одержала гроші. Але оскільки послуги не були надані в повному об`ємі (турист так і не відпочив), то відповідно немає і підстав для отримання цих грошей.

Інша справа, якщо форс-мажорні обставини виникли, коли ви ще не виїхали на відпочинок. У такому випадку у вас є два варіанти. По-перше, можна відмовитися від договору з туристичною компанією. Таку відмову бажано оформити у письмовій формі і передати в туркомпанію таким чином, щоб зафіксувати дату її отримання, кур’єром, наприклад. При цьому компанія буде зобов`язана повернути сплачені за тур грошові кошти. Проте, згідно з ЗУ «Про туризм», турист повинен відшкодувати кошти, витрачені на надання послуг. Щоб не переплачувати при такій компенсації, О.Кибенко рекомендує вимагати від туристичної компанії письмове підтвердження розміру таких витрат. По-друге, згідно з ЦК (ст. 652), ви можете зажадати від туристичної компанії або зміни умов договору (перенесення туру), або розірвання договору і повернення сплачених грошових коштів. Такі вимоги необхідно передавати у письмовій формі, способом, який дає можливість зафіксувати дату їх отримання туристичною компанією і якомога раніше. Це спростить ситуацію, якщо туристична компанія відмовиться виконувати вимоги туриста і виникне необхідність звертатися до суду.

У випадку якщо турист виїхав на відпочинок, але не зміг дістатися до пункту призначення або вчасно повернутися з поїздки додому, туристична компанія зобов`язана повернути сплачені гроші за тур, оскільки клієнт не одержав обумовлений набір послуг в повному об`ємі. «Враховуючи, що чинне законодавство чітко не визначає цей порядок розрахунків, можна передбачати, що туркомпанії використовуватимуть різні правові зачіпки для того, щоб не виплачувати гроші. Водночас, ніщо не заважає туристові і турфірмі не розпалювати конфлікт, а сісти за стіл переговорів і домовитися про перенесення термінів туру», - відзначає експерт. У випадку якщо сторони не досягнуть компромісу, турист має право звернутися по допомогу в юридичну фірму.

Сподіваємось, що наші поради допоможуть вам. Вдалого відпочинку і жодних форс-мажорів.

Мирослава Холявінська (УНІАН)