За порушення правил безпеки на залізниці оштрафували 6,5 тис. осіб
10:06, 19 травня 2010Права споживачів
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З початку року
З початку 2010 року працівники воєнізованої охорони «Укрзалізниці» за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті, затримали 6568 осіб, зокрема, за ходіння по колії у невстановлених місцях — 6454 особи, за незаконний проїзд у вантажних вагонах — 65, за зрив пломб — 49.
Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, з них 6036 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 58,6 тис. грн.
Довідка УНІАН. Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України затверджено в 1998 році і доповнено в листопаді 2007 року. З ними можна ознайомитися на залізничних вокзалах і станціях, у вагонах пасажирських і приміських потягів.
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