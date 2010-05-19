Кримська міліція просить казати їй про стягування грошей за вхід на пляж
Будуть боротися
Кримська міліція закликає громадян інформувати її про випадки стягування грошей за вхід на пляж.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.
“Напередодні літньо-курортного сезону нагадуємо громадянам про пильність, - йдеться в повідомленні ВЗГ. - Адже, на жаль, не перевелися ще хитромудрі нащадки Остапа Бендера в Криму. Великий комбінатор знав цілих 400 «порівняно чесних» способів відбирання грошей у громадян. Це якість літературного персонажа дуже імпонує деяким підприємцям Південнобережжя, особливо на початку літа. Зокрема, дехто з них давно взяв на озброєння епізод з справлянням грошей за вхід у Провал. Напевно, ця обставина викликана тим, що раніше за вхід на більшість пляжів у приморських містах стягувалася плата. Аналогія в наявності. Однак, гасло “Україна для людей” (передвиборче гасло кандидата на пост Президента України віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН) припускає, що кримське море і сонце повинні бути для людей безплатними”.
У зв`язку з цим, “якщо Ви зіткнулися з фактом стягування грошей за вхід на пляж, шахрайськими діями, неправомірними діями співробітників міліції, іншими правопорушеннями - інформуйте про це співробітників ВЗГ ГУМВС України в АР Крим за телефоном у Сімферополі: 556-285 з понеділка по п`ятницю з 10-00 до 17-00”, зазначає ВЗГ ГУМВС України в Криму.