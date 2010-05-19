Кримська міліція просить казати їй про стягування грошей за вхід на пляж

Кримська міліція закликає громадян інформувати її про випадки стягування грошей за вхід на пляж.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

“Напередодні літньо-курортного сезону нагадуємо громадянам про пильність, - йдеться в повідомленні ВЗГ. - Адже, на жаль, не перевелися ще хитромудрі нащадки Остапа Бендера в Криму. Великий комбінатор знав цілих 400 «порівняно чесних» способів відбирання грошей у громадян. Це якість літературного персонажа дуже імпонує деяким підприємцям Південнобережжя, особливо на початку літа. Зокрема, дехто з них давно взяв на озброєння епізод з справлянням грошей за вхід у Провал. Напевно, ця обставина викликана тим, що раніше за вхід на більшість пляжів у приморських містах стягувалася плата. Аналогія в наявності. Однак, гасло “Україна для людей” (передвиборче гасло кандидата на пост Президента України віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН) припускає, що кримське море і сонце повинні бути для людей безплатними”.

У зв`язку з цим, “якщо Ви зіткнулися з фактом стягування грошей за вхід на пляж, шахрайськими діями, неправомірними діями співробітників міліції, іншими правопорушеннями - інформуйте про це співробітників ВЗГ ГУМВС України в АР Крим за телефоном у Сімферополі: 556-285 з понеділка по п`ятницю з 10-00 до 17-00”, зазначає ВЗГ ГУМВС України в Криму.