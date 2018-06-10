У Києві з’їли 3 тонни курятини на фестивалі “Чікен фест” (фото)

У суботу, 22 травня, в Києві відбувся четвертий щорічний фестиваль здорового способу життя «Чікен фест». Відпочити на свіжому повітрі, послухати “Другу ріку” та інших зірок, а також насолодитися смачною куркою зібралося більше 70 тис. осіб. Фестиваль проходив в НК «Експоцентр України».

Під час фестивалю проводили багато майстер-класів: гончарство, плетіння з соломи і квітів, витинанки. А ще велопрогулянки, фейс-арт, фотосалон та ін. Для дітей організували дитячу поляну з надувними атракціонами, караоке та іграми, яка користувалася великою популярністю не тільки у найменших гостей фестивалю, але також у їхніх батьків. Разом з дітьми вони співали, малювали та грали в ігри.

Концертна програма враховувала різні смаки. Тут виступали дитячий вокальний колектив студії «Чунга-Чанга», фіналісти конкурсу «Дитяче Євробачення» Ілона Галицька (2007) і Андраник Алексанян (2009), фіналіст «Фабрики зірок» Стас Шурінс, Наталя Могилевська і група «Друга ріка». Музичний вечір закінчив Філіп Кіркоров. Вела фестиваль прекрасна пара – Лідія Таран і Андрій Доманський.

Але найцікавішим було кулінарне меню. Традиційно, на «Чікен фесті» гостей пригощали різними стравами з курятини. Для цього встановили 17 палаток-гриль. На фестивалі з’їли 3 тонни курятини.

Ще одна родзинка фестивалю – майстер-клас від знаменитого російського шеф-кухаря Іллі Лазерсона. Автор кулінарних книг і ведучий популярних програм дав декілька уроків щодо приготування страв з курятини. Виявляється, дуже легко запекти цілу курку без єдиної кісточки, при цьому повністю зберігши її зовнішній вигляд. Секрет – видалені кістки потрібно замінити на стручки солодкого перцю.

Також І.Лазерсон поділився рецептом маринаду для курки: «Візьміть йогурт – його натуральна кислинка допоможе зробити м`ясо м`якшим і соковитішим, трошки часнику, каррі та кілька крапель соняшникової олії – маринад для курки готовий. І ніякого оцту або лимонного соку!».

Головна порада кулінарного гуру: «Їжа – це загальнонаціональна цінність. Кожен має право творити і ділитися своїм досвідом. Тут не можна бути категоричним. Тому готуйте, експериментуйте і насолоджуйтеся здоровою їжею».