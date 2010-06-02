«ЮТейр-Україна» почала авіаперельоти Київ – Анталія

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» сьогодні з міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснила перший комерційний рейс за маршрутом Київ – Анталія – Київ на сучасному літаку Боїнг-737-400.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, аеропорт «Бориспіль» став другою базою для молодого авіаперевізника «ЮТейр-Україна», який наприкінці 2009 року одержав сертифікат експлуатанта від Державіаадміністрації, а до цього базувався тільки в міжнародному аеропорту «Луганськ».

Впродовж літнього періоду авіакомпанія планує виконувати з аеропорту «Бориспіль» програму чартерних перевезень до Туреччини і Єгипту, яка надалі розвиватиметься і доповнюватиметься новими популярними напрямками.

На своїх лініях авіакомпанія експлуатує два літаки ATR-42 на 46 пасажирів і один Боїнг-737-400 на 168 місць.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» створено у вересні 2008 року. Свою діяльність компанія почала 4 грудня 2009 року, здійснивши перший регулярний рейс за маршрутом Луганськ – Москва (Внуково). Пізніше кількість маршрутів було збільшено до трьох. Сьогодні авіакомпанія здійснює регулярні рейси з Луганська, Харкова і Миколаєва до Москви.