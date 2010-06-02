У Нікітському ботанічному саду відкрили виставку троянд

Виставка троянд відкрилася у Нікітському ботанічному саду в Криму, повідомляє офіційний сайт науково-дослідної установи.

«Наступив пік цвітіння в`юнких і мініатюрних троянд, а з початку червня можна помилуватися кольорами троянд груп флорібунда, грандіфлора і чайно-гібридних», - інформує Ботсад.

В експозиції представлені 500 сортів і видів троянд з 20 садових груп вітчизняної і зарубіжної селекції.

Жителі Криму і туристи зможуть побачити сорти троянд Ботсада, а також 22 нові сорти французької селекції.

Подібні виставки проводяться в Нікітському ботсаду щороку.

* * Нікітський ботанічний сад заснований в 1812 році, і є однією з найстаріших науково-дослідних установ України.