Кабмін включив суміші для паління до переліку наркотичних засобів

Кабінет Міністрів України включив суміші для паління, які містять синтетичні речовини, до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО під час селекторної наради з питань підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2010 року.

«Однією із загроз здоров’ю і життю українців залишаються наркотики. Наркоманія з кожним роком молодшає і торкається вже не тільки молоді, а й підлітків і дітей. За темпами її поширення Україна продовжує посідати одне з перших місць у Європі», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, зокрема, суміші для паління, які містять синтетичні речовини, під виглядом ароматичних безперешкодно продають в Інтернеті, у кіосках на вулицях. Віце-прем’єр додав, що обіг цих речовин на території сусідніх з Україною держав був заборонений у грудні 2009 року, що водночас призвело до масового контрабандного ввезення їх на українську територію.

В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив, що відповідну постанову уряду про включення сумішей для паління до переліку наркотичних засобів було ухвалено 31 травня.

Віце-прем’єр додав, що уряд планує створити у своїй структурі Державний комітет України з питань контролю за наркотиками як єдиний центр відповідальності за реалізацію національної стратегії запобігання діяльності наркобізнесу та розповсюдженню наркоманії, а також контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.