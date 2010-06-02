Україна сподівається на план дій щодо безвізового режиму

Україна сподівається 3 червня одержати від Європейського Союзу план дій щодо введення безвізового режиму.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні під час засідання української частини Ради з питань співпраці України і ЄС.

Він зазначив, що план дій Україна чекає одержати на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 3 червня в Люксембурзі. Очікується, що план буде підготовлено Єврокомісією і ухвалено під час наступного саміту Україна-ЄС у жовтні цього року.

Крім того, під час засідання обговорювалося питання підготовки «дорожньої карти» введення безвізового режиму поїздок громадян України до країн - членів ЄС.