У Київській області госпіталізовано 10 осіб, які отруїлися на випускному вечорі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 31 травня та 1 червня до інфекційного відділення Богуславської центральної районної лікарні з діагнозом “гостра кишкова інфекція” госпіталізовано 10 осіб (5 викладачів та 5 випускників 9-11 класів), які 31 травня у с. Саварка в будівлі загальноосвітньої школи святкували випускний вечір, де вживали страви домашнього приготування. Всього на випускному було 60 осіб.

На сьогодні госпіталізовані знаходяться у задовільному стані.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Київській області.