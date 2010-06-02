Через офіційний сайт Одеси можна заплатити за комунальні послуги

Засновники офіційного сайту Одеси відкрили розділ «Оплата комунальних послуг», де жителі міста можуть здійснювати різноманітні платежі: за комунальні послуги, послуги «Укрпошти», мобільного зв`язку, інтернету, штрафи ДАІ.

Як уточнили УНІАН в муніципальному управлінні міськради, для інтернет-оплат необхідно використовувати карту НСМЕП (Національної системи масових електронних платежів) з чипом.

Щоб здійснити платіж до бюджету або сплатити, наприклад, за стаціонарний телефон, мобільний зв`язок, штраф ДАІ, інтернет, послуги «Укрпошти», необхідно натиснути на потрібну кнопку, після чого відвідувач відразу входить у сервіс оплат.

Окрім оплати традиційних послуг, можна також перевірити наявну заборгованість і оплати комунальних послуг карткою НСМЕП через підрозділ «Система перевірки стану рахунків комунальних платежів і інтернет-оплати картою НСМЕП».