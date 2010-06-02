У Хмельницькій області заборонили експлуатацію 12 атракціонів

За результатами цільових перевірок щодо безпечної експлуатації атракціонної техніки в парках відпочинку Хмельницької області фахівці теруправління Держгірпромнагляду заборонили роботу 12 атракціонів. Також притягнули до адміністративної відповідальності 4-х керівників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі теруправління.

Під час перевірок виявили 44 порушення нормативно-правових актів з питань промислової безпеки і охорони праці. Зокрема, допускалася експлуатація атракціонів, які до початку сезону не пройшли експертні обстеження і випробування; не було дозволів на початок або продовження експлуатації устаткування; до обслуговування атракціонної техніки залучали персонал, який не пройшов відповідного навчання.

Всього працівники теруправління Держгірпромнагляду перевірили 39 одиниць атракціонної техніки в Хмельницькій області.

Довідка УНІАН. Протягом 2008-2010 рр. на території Хмельницької області аварій і нещасних випадків, пов`язаних із стаціонарними і пересувними атракціонами, не зареєстровано.