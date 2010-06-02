Київська влада пояснила причину підвищення тарифів

У Київській міськадміністрації пояснюють необхідність повернення до рівня тарифів на житлово-комунальні послуги, який діяв до 1 жовтня 2009 року, великою заборгованістю міста перед „Київенерго" по різниці в тарифах.

"За цей період (опалювальний сезон за період 2009-2010 років) АК Київенерго заборговувала НАК „Нафтогаз України" 2 млрд. 58 млн. гривень. У зв`язку із закінченням терміну дії Меморандуму, АЕК „Київенерго" опинилася без будь-яких бюджетних асигнувань і не в змозі самостійно сплатити борги за газ", - йдеться в повідомленні Головного управління з питань цінової політики Київської міськадміністрації.

У повідомленні зазначають, що розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 31 травня N 392 з 1 липня цього року вводяться в дію тарифи на теплову енергію і комунальні послуги з централізованого опалювання і постачання гарячої води, які діяли до 1 жовтня 2009 року.

Відповідно до трибічного Меморандуму про розуміння між НАК „Нафтогаз України", „Київенерго" і Київською міськадміністрацією, НАК „Нафтогаз України" зобов`язалася утриматися від застосування штрафних санкцій за порушення термінів і об`ємів плати за газ, спожитий „Київенерго" для вироблення теплової енергії впродовж опалювального сезону 2009-2010 років, до 1 травня.

Постановою Кабміну від 31 травня N371 Київської міськадміністрації доручено залучити кредит у розмірі 2 млрд. грн. для погашення заборгованості по різниці в тарифах перед „Київенерго", який у свою чергу повинен розрахуватися за спожитий газ перед НАК „Нафтогаз України".

У Київській міськадміністрації підкреслюють, що в результаті того, що в столиці діють найнижчі в Україні тарифи, за період з 2000 до 2008 років „Київенерго" з державного і міського бюджетів було виділено 2,312 млрд. грн.

Навіть після підвищення тарифів на компослуги з 1 липня Київ займатиме відповідно 21 і 23 місця за розміром тарифів на централізоване опалювання і гаряче водопостачання. При цьому навіть з урахуванням цього підвищення залишається питання про подальше погашення з міського бюджету різниці в тарифах перед „Київенерго" за період з 1 травня по 31 грудня в сумі 659 млн. грн.

У „Київенерго" відмітили, що водночас, сьогодні малозабезпечені кияни отримують щомісячну адресну безготівкову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомлялося раніше, Київська міськдержадміністрація з 1 липня підвищила тарифи на комунальні послуги з гарячого водопостачання і централізованого опалювання для населення на 34% і 41% відповідно.

Кореспондент