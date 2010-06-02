Windrose відклала відкриття авіарейсів із Харкова до Москви

Авіакомпанія Windrose («Роза Вітрів») відклала відкриття авіарейсів із Харкова до Москви, а також до Тбілісі, Кутаїсі, Батумі (Грузія) та Єревана (Вірменія), які були заплановані з 1 червня. Про це в коментарі УНІАН повідомив виконавчий директор WINDROSE Сергій ЯНОВИЙ.

Як зазначив він, під час ухвалення рішення про відкриття цих рейсів авіакомпанія «переоцінила активність ринку», попередні продажі показали недоцільність виконання рейсів на даний момент. Таким чином, за його словами, рейси відкладено до ясності розвитку на ринку, до стабілізації пасажиропотоків, «достатніх для виконання рейсів із нормальною частотністю».

При цьому, в зв`язку з відмовою від виконання цих рейсів із Харкова, за словами С.ЯНОВОГО, компанія була вимушена відкласти й виконання щоденного рейсу Львів-Москва, запланованого до відкриття 1 червня. «Через базування літака, не виконавши харківські рейси, неможливо виконати й рейс Львів-Москва, тому автоматично довелося відмовитися й від цього рейсу», - сказав С.ЯНОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Windrose планувала виконувати рейси Харків-Москва-Харків щодня; Харків-Тбілісі-Харків - щопонеділка й щосереди; Харків-Кутаїсі-Харків - щонеділі; Харків-Батумі-Харків - щовівторка; Харків-Єреван-Харків - щочетверга.

Польоти планувалося виконувати на нових комфортабельних літаках нового покоління Embraer 145.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (Windrose) була заснована в 2003 році. Авіакомпанія «Роза Вітрів» надає повний спектр послуг у галузі авіаційних перевезень – від чартерних до регулярних.