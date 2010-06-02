МінЖКГ не проти підвищення житлово-комунальних тарифів у Києві

Міністерство з питань житлово-комунального господарства не проти підвищення житлово-комунальних тарифів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам міністр з питань ЖКГ Олександр ПОПОВ заявив, що «ситуація дуже критична і, безумовно, що Києву треба вишукувати можливості для її стабілізації».

Коментуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації про подорожчання послуг ЖКГ, О.ПОПОВ зазначив, що «тарифи були оприлюднені на сайті Київради для їх подальшого обговорення. Київська адміністрація пропонує розглянути таку цінову політику на 1 липня».

За його словами, Міністерство з питань житлово-комунального господарства та Міністерство економіки зараз проводять експертну оцінку пропозицій київської міської влади.

«Найближчим часом ми дамо наші фахові оцінки ситуації і дуже докладно розповімо, що буде далі. Я не впевнений, що саме такий розмір підвищення може бути прийнятий. Це питання буде розглядатися в комплексі», - підкреслив О.ПОПОВ.

Водночас міністр не став прогнозувати можливий рівень підвищення житлово-комунальних тарифів в Києві з 1 липня.

«З 1 червня тарифи не підвищуються, це дезінформація, а з 1 липня – будемо дивитися», - наголосив О.ПОПОВ.

При цьому О.ПОПОВ заявив, що загалом підписання нових газових угод з Росією дозволило попередити підвищення житлово-комунальних тарифів у 3-3,5 рази.

«Протягом 2007-2009 років на місцях тарифи не переглядалися. Це питання вирішувалося таким чином, що міська влада давала дотації на різницю у тарифах і таким чином збалансовувала економіку підприємств. Я так розумію, що на сьогоднішній день можливості у Київської адміністрації надати значну дотацію житлово-комунальним підприємствам немає, тому вони вишукують можливість для того, щоб збалансувати економіку, не мати збитків і дати можливість стабільно працювати підприємствам теплоенергетики, водопровідно-каналізаційним господарствам», - пояснив міністр.

Він зазначив, що збитки підприємств теплокомуненергетики столиці минулого року становили 1,5 млрд. грн., а в першому кварталі 2010 року – 600 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня було оприлюднено розпорядження Київської міської держаної адміністрації, згідно з яким у столиці з 1 липня тариф на гарячу воду зросте на 29%, на опалення - на 41%.