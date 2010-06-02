Сьогодні в Україні почав роботу новий платіжний сервіс «Єдиний гаманець».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «О2» (Росія).

Згідно з повідомленням, у Росії платіжний сервіс «Единый кошелек» було відкрито 2 червня 2007 року.

В Україні новий платіжний сервіс отримав назву «Єдиний гаманець» і доступний за адресою http://www.W1.ua. Валютою українського аналога «Единого кошелька» є гривня, а інтерфейс клієнтських додатків перекладено українською мовою.

«Ми представляємо зручний інструмент для регулярних інтернет-платежів, у тому числі й через мобільні пристрої, який успішно зарекомендував себе в Росії, й упевнені, що він буде затребуваний українськими користувачами», – зазначив керівник платіжного сервісу «Единый кошелек» (Росія) Костянтин ШИЛОВ.

Сервіс починає свою роботу із солідним списком отримувачів платежів, серед яких провідні оператори стільникового зв`язку, Інтернету й цифрового телебачення України: Beeline, CDMA UA, life:), «Київстар», МТС, PeopleNet, Utel, «Інтертелеком», Vega Viasat, оплата послуг яких здійснюється без комісії.

Поповнити гаманець можна різноманітними способами, зокрема в широкій мережі з понад 14 тис. платіжних терміналів ОСМП, EasySoft, 24nonStop, Pegas, RegulPay, City-Pay, розміщених по всій Україні.

Довідка УНІАН. Сервіс «Єдиного гаманця» забезпечує ТОВ «О2», що здійснює інформаційно-технологічну взаємодію учасників розрахункових відносин із використанням платіжного сервісу «Единый кошелек».

У Росії користувачам «Единого кошелька» доступні: оплата послуг компаній «Мегафон», «Білайн», МТС і ще понад 600 провайдерів; покупки в інтернет-магазинах, відправка SMS-повідомлень, VoIP-телефонія тощо.