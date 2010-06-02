Кількість туристів в «Асканії-Новій» зросла на 38%

Заповідник «Асканія-Нова» в 2009 році збільшив кількість туристів на 38%, а доходи від туризму – на 30%.

Як повідомляє офіційний сайт біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна, в 2009 році заповідник відвідали понад 141 тис. туристів (в 2008 році – 102 тис. осіб), а доходи від туризму становили 2,2 млн. грн. (в 2008 році - 1,7 млн. грн).

Довідка УНІАН. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна знаходиться у підпорядкуванні Національної академії аграрних наук України. Площа: 33,3 тис. га. За заповідником закріплено більше 11,2 тис. га.

Основу цієї площі складає еталонний степ, дендропарк і зоопарк. Тварини зоопарку більше 100 років випасаются на території заповідної ділянки Великого Чапельського поду.

В заповіднику розташована єдина в Європі ділянка степу, більшої частини якої ніколи не торкався плуг.

Дендрологічний парк «Асканія-Нова» - єдиний зрошуваний парк на степовому півдні України, де немає природної деревної рослинності.

У заповіднику зустрічається більше 70 видів флори і 69 видів тварин, занесених в Червону книгу України. Сезонність туристичної діяльності: з квітня до кінця жовтня.