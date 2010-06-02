У Чернігові визначили місця, де продаватимуть пиво

У Чернігові цього року замість пивних наметів встановлять стаціонарні майданчики літньої торгівлі. Про це повідомив журналістів міський голова Олександр СОКОЛОВ.

"Я категорично проти встановлення пивних наметів, які з настанням весняно-літнього сезону зростають, як гриби після дощу ", - сказав він.

За словами міського голови, культура споживання пива в місті повинна змінюватися на краще і ставати цивілізованою. Йдеться про облаштування архітектурно привабливих літніх стаціонарних майданчиків, де відвідувачі одержуватимуть якісне обслуговування, і де власники дотримуватимуться всіх санітарних вимог.

Якщо минулого року в Чернігові було встановлено понад 110 пивних наметів, то цього року міська рада виділила 30 земельних ділянок для постійного користування комунальному підприємству "Паркування і ринок". З них 14 земельних ділянок вже пройшли відповідні узгодження і будуть виставлені найближчим часом на конкурс серед підприємців.

А.СОКОЛОВ відзначив, що виділені майданчики не розташовуватимуться поблизу дитячих закладів, також не псуватимуть зелені зони.

"Ініціативу міської влади підтримує більшість мешканців міста. Нам потрібен порядок у місті. Цього хочуть жителі Чернігова, і ми повинні забезпечити порядок", - підкреслив міський голова.

Він також відмітив, що на сьогодні всі пивні намети встановлені незаконно, а тому правоохоронні органи повинні підсилити контроль за літньою торгівлею без дозволів і узгоджень.