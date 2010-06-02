Надрага проти соціальних карток для малозабезпечених громадян

Міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА не підтримує ініціативу Міністерства аграрної політики про запровадження соціальних карток на сільгосппродукцію для малозабезпечених громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАДРАГА заявив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Світовий досвід показує, що краще все ж таки рухатися не за допомогою якихось там натуральних виплат, а краще віддавати грошима. Такий досвід більш гнучкий, більш мобільний і більш ефективний, ніж запровадження соціальних карток», - сказав В.НАДРАГА.

Міністр підкреслив, що уряд намагається зберегти всі пільги для малозабезпечених громадян.

«Така допомога повинна мати адресний характер. Якщо людина, виходячи з її соціального статусу та доходів, може розраховувати на ту чи іншу підтримку з боку держави, якщо людина має право на цю допомогу, то така підтримка має відбутися, а якщо не має – підтримки не буде», - додав міністр праці та соцполітики.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що МінАП пропонує відмовитися від державного регулювання цін на продукти і видавати малозабезпеченим громадянам «соціальні картки» для придбання сільськогосподарської продукції.