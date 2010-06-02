ВР прийняла законопроект щодо строків виплати зарплати

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо строків виплати заробітної плати)».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 266 із 278 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема до ст. 115, встановивши, що зарплата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором чи нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Автор даного законопроекту Володимир МАРУЩЕНКО (фракція НУ-НС) пропонував визначити цей термін – 3 дні, але пропозиція не була підтримана, і тоді народний депутат від Партії регіонів Олександр СТОЯН запропонував визначити термін – не пізніше 7 днів, посилаючись на те, що представники великих підприємств зазначають, що у великих трудових колективах неможливо за три дні здійснити виплату зарплати.

Сьогодні на засіданні ВР було підтримано лише цей законопроект від опозиції, решту законопроектів, які запропоновані представниками опозиційних фракцій, було або відхилено, або їх розгляд перенесено.

Як повідомлялося, у засіданні парламенту не бере участі фракція БЮТ, яка залишила сесійну залу на знак протесту, оскільки парламент не підтримав включення до порядку денного сесії жодного із п’яти законопроектів, запропонованих народними депутатами від БЮТ та НУ-НС.