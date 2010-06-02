В Україні розпочалася кампанія на підтримку вимираючих тварин

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй розпочала в Україні проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Ми вирізаємо їх з нашого життя» на підтримку Міжнародного року біорізноманіття та захисту вимираючих тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила на прес-конференції директор Представництва Програми розвитку ООН в Україні Рікарда РІГЕР.

«Біорізноманіття оточує нас всюди. Тому ми легко забуваємо про нього і про те, що ми (люди) також є частиною біорізноманіття і не можемо жити окремо від нього», - сказала Р.РІГЕР.

Кампанія триватиме з початку червня і до кінця грудня цього року.

Розпочинаючи цю акцію, Україна приєднується до більш ніж 100 країн, які проводять численні громадські та медійні заходи на підтримку Міжнародного року біорізноманіття.

Символами кампанії в Україні стануть тварини, які вимирають в Україні, - бурий ведмідь, зубр, беркут, морський коник, а також рослина - першоцвіт борошнистий. Ці символи демонструватимуться на бігбордах і сітілайтах у найбільших містах України: Києві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі та Львові, а також вздовж головних автошляхів країни.

Головне завдання кампанії «Ми вирізаємо їх з нашого життя» - донести до населення важливість проблеми зникнення видів тварин та рослин – представників біорізноманіття України. Організатори кампанії акцентуватимуть увагу на тому, що люди, які є частиною природи, та тісно пов’язані з біорізноманіттям, самі створюють загрози для виживання рослин і тварин. Організатори кампанії сподіваються привернути увагу українців до унікальної краси та багатства наявного біологічного різноманіття в Україні та заохотити пересічних громадян, організації та урядові установи вживати заходів, необхідних для збереження біорізноманіття.

У ПРООН вважають, що люди мають невідкладно діяти, щоб зберегти різноманіття природи.

Кампанія проводиться в рамках Міжнародного року біорізноманіття, яким ООН оголосила 2010 рік. Цим рішенням ООН прагне привернути увагу громадськості до необхідності збереження біорізноманіття.