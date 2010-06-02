Мінтранс проводить акцію зі зниження аварійності на транспорті

Державтотрансінспекція Міністерства транспорту таі зв`язку спільно з ДАІ МВС впродовж поточного місяця проведе комплекс профілактичних заходів «Автобус-2010», направлений на зменшення аварійності і підвищення рівня безпеки пасажирських перевезень у літній період. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Впродовж місяця інспектори перевірятимуть дотримання автомобільними перевізниками ліцензійних умов і вимог безпеки перевезень при здійсненні регулярних, нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень. Під особливим контролем опиняться перевізники, які здійснюють перевезення організованих груп дітей до місць оздоровлення і відпочинку.

Також здійснюватиметься контроль за проведенням передрейсових медичних оглядів водіїв і передрейсових технічних оглядів автобусів, за дотриманням водіями автобусів вимог щодо робочого часу і часу відпочинку, обов`язкового зберігання автобусів у спеціально пристосованих для цього місцях і проведення передрейсових інструктажів з водіями автобусів.

За результатами перевірок перевізників – порушників притягатимуть до відповідальності.