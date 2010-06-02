У Херсонський області міліція закрила 5 стихійних ринків

У Генічеському районі Херсонської області співробітники відділу ветеринарної міліції, управління боротьби з економічною злочинністю, Державтоінспекції, дільничні інспектори припинили незаконну діяльність 5-ти стихійних ринків, які працювали без відповідних дозвільних документів.

Як повідомляє прес-служба УМВСУ, за результатами оперативно-профілактичних заходів до адміністративної відповідальності притягнули 32 громадян, які реалізовували рибну продукцію без супровідних документів.

З незаконного обігу вилучили та спалили 625 кг неякісної рибної продукції, яка реалізовувалася як місцевим жителям, так і відпочивальникам.

Зокрема, основні недоліки, які виявила міліція, це відсутність у продавців особистих медичних книжок, реалізація продукції без холодильного обладнання, відсутність супровідних документів про якість та походження продукції.