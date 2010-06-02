Держспоживстандарт забракував 53% соків та мінеральних вод

Держспоживстандарт на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України розпочав перевірку роздрібних торговельних мереж і підприємств, що випускають бутильовану воду, солодкі та мінеральні води, соки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, всього перевірили 487,6 дал. продукції на загальну суму 8,33 тис. грн. Не відповідало вимогам чинної документації (НД) 259,2 дал. продукції (53,1 %). Близько 50% перевіреної продукції мали порушення за маркуванням і пакуванням, ще близько 25% – за фізико-хімічними показниками.

Основними причинами невідповідності готової продукції вимогам НД були: порушення технологічної дисципліни під час виробництва, недостатня організація контролю технологічного процесу виробництва, незадовільний контроль якості готової продукції.