Вершкове масло встановлює нові рекорди цін

Український ринок вершкового масла продовжує штормити. Продукту все менше – ціни все вищі. І навіть сезонного зниження, за прогнозами аналітиків, очікувати не варто.

У 2010 році несприятливі тенденції на українському ринку вершкового масла тільки посилилися. За даними консалтингової компанії ТОВ «Інфагро», ціна в гурті вже дійшла до відмітки 35 грн. за 1 кг. Минулого року в цей же період вартість масла була на рівні 24 грн. за кг. Як відзначив директор консалтингової компанії ТОВ «Інфагро» Василь ВІНТОНЯК , ще місяць тому вартість вершкового продукту складала 23 грн. за кг.

Причин для такого розвитку подій декілька. Перш за все, це повільне збільшення випуску продукту і висока активність покупців. «Це також і світове зростання споживання молочних продуктів», - відзначає аналітик.

На думку аналітиків, не сприяє зростанню виробництва масла в Україні і світова кон`юнктура на ринку сухого молока. Адже зниження цін на сухе молоко призводить до зниження рентабельності виробництва масла. Якщо ще кілька років тому молочні компанії активно переробляли молочну сировину на сухе молоко і масло, то тепер через низькі ціни на зовнішніх ринках навіть великі виробники, наприклад «Західна молочна група», від такого виробництва відмовляються, і якщо і роблять сухе молоко, то лише для власних потреб.

Не останню роль також зіграло стрімке зростання світових цін на масло, яке спостерігалося протягом квітня-травня. І якщо минулого року на ринку було багато пропозицій і за нижчими цінами, то зараз ситуація кардинально змінилася. Зокрема, білоруське масло в 2009 р. було на рівні $1800 за т. У 2010-му ціна збільшилася більш ніж в два рази, до $3700 за т.

Минулий рік Україна активно заповнювала власний брак масла білоруським. Об`єми постачань з сусідньої держави виросли в рази. Тільки за січень-серпень 2009 р. було імпортовано більше 5 тис. т вершкового масла. Цей показник в 10 разів перевищує торішні об`єми зовнішніх закупівель. У поточному сезоні ситуація міняється. Білоруські виробники не можуть покрити всі потреби України, адже у неї купують продукцію також і російські компанії. Всього у 2010 р. білоруси планують збільшити об`єм експорту молочної продукції до 3,7 млн. т. Як повідомила перший заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Надія КОТКОВЕЦЬ, із загального об`єму експорту до Росії буде поставлено 2,8 млн. т. У таких умовах європейське масло навіть з урахуванням мит стає цікавим для нашого ринку.

У червні ситуація на ринку може помітно змінитися. З урахуванням високих цін на масло і приймаючи до уваги збільшення пропозиції сировини, виробництво масла може значно зрости, що призведе до зниження цін. Проте до рівня цін минулого року вершкове масло вже не наблизиться. «Ціна впаде, але не набагато, нижче 30 грн. за 1 кг в гутрі воно коштувати вже не буде», - говорить В.ВІНТОНЯК.

В умовах дефіциту і високої ціни на фоні зменшення платоспроможності населення виробники пропонують споживачеві замінити вершкове масло доступнішим спредом. Колосальне зростання в цій категорії було відмічене в кінці 2009 р. Якщо частка ринку вершкового масла компанії «Терра Фуд» (ТМ «Тульчинка») складає 2,7%, то у виробництві спредів — 44%. Впродовж поточного року конкуренція за сировину (сире молоко) тільки посилиться. Зменшення поголів`я великої рогатої худоби і відсутність діючих державних програм можуть призвести до повної переорієнтації України в країну-імпортера вершкового масла.

Останньою пропозицією щодо порятунку галузі стали дотації на тваринництво у розмірі 3 млрд. грн. Така цифра закладена в стабілізаційному фонді, який передбачений бюджетом. За словами заступника міністра аграрної політики Івана ДЕМЧАКА , 1 млрд. грн. з цієї суми заплановано на відшкодування частини вартості від реконструкції і будівництва комплексів для утримання тварин. Передбачається також підтримка програми оновлення поголів`я тварин в основному стаді.

Довідка. Поголів`я корів в Україні скоротилося з 8,4 млн. голів в 1991 р. до 2,76 млн. в 2009 р., об`єм виробництва молока — з 22,5 млн. т. до 11,6 млн. т.

“Экономические известия”