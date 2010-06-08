Україна може отримати безвізовий режим з ЄС 1 січня 2012 року

Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом з 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, промовляючи на урочистій церемонії відкриття у міжнародному аеропорту «Харків» міжнародного аерофоруму Routes CIS.

«Переговори просуваються, і якщо ніщо не завадить, то з 1 січня 2012 року можливий безвізовий режим для українців», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, це одна з найважливіших проблем у відносинах України з Євросоюзом. «Це, - сказав він, - дуже важливо для авіаперевізників. Але це проблема політична, тому тут більше залежить від переговорів України з ЄС».

Ще однією з важливих проблем, «яка у нас залишилася нерозв’язаною в роботі з Європейським Союзом», віце-прем’єр назвав зняття дискримінаційних моментів для українських авіакомпаній у роботі з Євросоюзом.

За його словами, уряд та «Укравіація» «працюють над програмою «Відкрите небо», нам залишилося буквально декілька кроків, і я не бачу перешкод тому, щоб Україна наступного року отримала відповідний статус «Відкритого неба».