Найбільшу невдоволеність українців викликає стан житлових будинків

З усіх житлово-комунальних послуг найбільша кількість скарг від жителів України припадає на стан житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Послуга, на яку йде більше за все скарг, – це стан житлового будинку. Це в житловому будинку сьогодні затоплений підвал, тече каналізація, тече теплоносій, тече дах, не працює ліфт. Ми одержуємо найбільше питань з цього боку, а не з боку того, що у людей немає тепла, тому що не працює котельна або якась аварія на тепломережах, чи немає у людей води. Ми підійшли до того часу, коли головним у нас стає житловий будинок», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що якість житлово-комунальних послуг поліпшується, що пов`язане із заміною котлів, тепломереж тощо.

У той же час, за його словами, «якщо ми сьогодні в теплі міняємо котли на більш економічні, міняємо труби, то коли ми доходимо до житлового будинку, то втрачаємо близько 30% теплової енергії».

Ю.ХІВРИЧ нагадав, що цього року на підтримку ОСББ (капітальний ремонт житлових будинків) виділяється з держбюджету 110 млн. грн.