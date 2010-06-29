Україна хоче ліцензувати БАДи

Міністерство охорони здоров’я ініціює ліцензування біологічно-активних добавок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прямій телефонній лінії у Києві повідомив міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК.

За його словами, БАДи - це “абсолютно не ліки”.

“Рекламуються ліки і не ліки – біологічно активні добавки. Вони не ліцензуються відповідним чином, тому рекламуються на усіх екранах як ліки. А це не ліки. У нас навіть виступають лікарі і змішують все в одну кучу - і ліки, і біологічно активні добавки”, - зазначив міністр.

З.МИТНИК запевнив, що вже є напрацювання для того, щоб біологічно-активні добавки реєструвалися як медикаменти.

“Тоді ми будемо нести за них відповідальність і за рекламу їхню. Це одне з тих завдань, яке ми перед собою поставили”, - наголосив міністр.