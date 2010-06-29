Україна встановить прибудинкові прилади обліку тепла й води

Міністерство з питань житлово-комунального господарства має намір в 2011-2012 рр. завершити встановлення прибудинкових приладів обліку тепла і холодної та гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Стоїть завдання за два роки – 2011 і 2012 – повністю завершити роботу зі встановлення прибудинкових приладів обліку тепла, холодної та гарячої води. Ці прилади обліку дадуть нам можливість визначити якість послуг і дати людям можливість платити за отримані послуги», - сказав він.

За даними Ю.ХІВРИЧА, в Україні 34% будинків висотністю 5 поверхів і вище обладнані приладами обліку тепла та гарячої води.

Міністр нагадав, що цього року на встановлення приладів обліку тепла з держбюджету виділено 80 млн. грн.

«Ці 80 мільйонів ми направляємо в першу чергу на ОСББ, і це дасть нам можливість вийти на 42% загалом по Україні», - додав він.