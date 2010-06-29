Мінтранс упорядкує автобусні перевезення

На Центральному залізничному вокзалі Києва буде створено належні умови для відправки пасажирів автобусами – облаштовані місця для посадки й висадки і диспетчерський пункт для продажу квитків на міжміські автобусні перевезення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерств транспорту і зв`язку, про це заявив заступник міністра Олексій БАРАНОВ під час наради за участю перевізників і громадських організацій.

За його словами, Мінтранс вже звернувся до Київської міської державної адміністрації з пропозицією розглянути можливість виділення в оренду земельних ділянок для цих потреб.

Нелегальних перевізників, які виконують регулярні рейси в міжміському і міжобласному сполученні, О.БАРАНОВ закликав узаконити свою діяльність і працювати легально, дотримуючись усіх вимоги чинного законодавства. «Автобусні перевезення пасажирів повинні здійснюватися на законних умовах, тільки це забезпечить їх якість і безпечність», - наголосив він.

Після грунтовного вивчення кількості рухомого складу, його пасажиромісткості, напрямків руху, за якими здійснюються нелегальні перевезення пасажирів з привокзальної площі, Державтотрансадміністрація перегляне і внесе зміни до діючої маршрутної мережі з урахуванням потреб пасажирів і пропозицій перевізників.