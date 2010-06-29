Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО

Сьогодні розпочалася спеціально організована сесія зовнішнього оцінювання для тих, хто із поважних причин не зміг його пройти під час основної сесії.

Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, додаткова сесія відбудеться з 29 червня по 3 липня.

Рішення про реєстрацію для участі в спеціально організованій сесії приймають регіональні центри оцінювання якості освіти.

Згідно з графіком проведення спеціально організованої сесії зовнішнього оцінювання, сьогодні випускники складають тести з української мови і літератури, 30 червня - з математики та біології, 1 липня – з іноземних мов, хімії, 2 липня – з географії, історії України та 3 липня – з фізики.