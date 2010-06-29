«Рідна Марка» розширила асортимент

Група компаній «Рідна Марка», виробник безалкогольних напоїв, розширила асортиментний ряд квасової продукції, випустивши низькокалорійний квас «Древлянський Легкий». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За словами директора Департаменту розвитку групи компаній «Рідна Марка» Тетяни КОНОНЕНКО, квас «Древлянський Легкий» розширить аудиторію споживачів. «Новий продукт повинен охопити не менше 10% квасного ринку України», - заявила вона.

Даний квас виготовляютья на ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль".

Довідка УНІАН. Бренд «Рідна марка» заснований у 2001 році. Однойменна група компаній входить до складу Групи «Укрпромінвест». Компанія виготовляє пивну, квасову і сокову продукцію. Основними виробничими базами корпорації є ПАТ «ПБК «Радомішль», (пиво ТМ "Пшеничне Еталон", «Пивоварня Радомишля», "Радомишль"; соки і нектари ТМ "Мрія", ТМ "Морс Лісова Ягода") і ТОВ "Плодоовочевий комбінат Херсон" (ТМ "Бон Херсон!").