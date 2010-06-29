У Кіровограді шукають нелегальних таксистів

У Кіровограді спеціальні рейдові групи у складі представників міської влади, ДАІ та Головтрансінспекції розпочали відпрацювання всіх мікрорайонів міста з метою виявлення роботи нелегальних таксистів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської міськради.

Щодня в обласному центрі на роботу з обслуговування пасажирів виїжджають більше 5 тис. автомобілів з «шашечками» таксі. Водночас, за інформацією Департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку міськради, лише 1717 машин таксі працюють на легальній основі, тобто водії мають відповідну ліцензію, проходять щоденний медичний огляд, а їхні транспортні засоби - технічний контроль.

«4 тисячі нелегальних таксистів – це велика проблема для такого міста, як Кіровоград», переконаний начальник загального відділу Департаменту Павло ДЕГТЯРЕНКО.

Рейдові перевірки міська влада обіцяє активувати у вечірні години, коли збільшується попит на послуги таксі.

Штрафи для водіїв, які надають послуги без дозвільних документів, можуть коливатись від 510 до 1 тис. 700 грн. Інспектори ДАІ мають право скласти протокол про адміністративні порушення за керування транспортним засобом без ліцензійної картки, сума штрафу - від 425 до 850 грн.