На Кіровоградщині заборгованість із зарплати зросла на 27%

З початку року заборгованість із виплати заробітної плати в Кіровоградській області збільшилась на 27,1% і на 1 червня 2010 року становила 66,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Головне управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адмінітсрації.

Сума боргу на економічно активних підприємствах з початку року зросла на 26,3% (на 9,6 млн. грн.) і становить 46,1 млн. грн., на підприємствах-банкрутах – 18,4 млн. грн., на економічно неактивних підприємствах – 1,9 млн. грн.

Питома вага заборгованості з виплати зарплати міст обласного підпорядкування становить 95% (43,8 млн. грн.), районів – 5% (2,3 млн. грн.).

Найбільша сума усього боргу області припадає на місто Олександрію – 67,1% (30,9 млн. грн.).

У розрізі галузей основна частка боргу станом на 1 червня 2010 року не виплачена працівникам підприємств промисловості - 71% (32,7 млн. грн.). З них на підприємства буровугільної галузі припадає майже 30 млн. грн. (91,7%).

Збільшення заборгованості з виплати зарплати зафіксовано в усіх галузях економіки області. Найбільші темпи зростання спостерігаються на підприємствах галузей будівництва (62%) та транспорту (30%). Темпи зростання заборгованості в торгівлі становлять 6,6%, на підприємствах промисловості – 2,5% у сільському господарстві – 2,4%.