Донецькі митники затримали контрабандну косметику

Донецькі митники попередили незаконне ввезення в Україну 14 тонн косметичних засобів і приладів вартістю понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, декларантом одного з українських підприємств було заявлено до Східної митниці вантаж, який імпортувався з Китаю. За документами загальна вага вантажу була 12,8 тонн вартістю 262,7 тис. грн.

Проте в ході проведення митного огляду імпортного товару було встановлено, що у контейнері, окрім заявленого в декларації, містяться дещо інші товари за своїми характеристиками ніж ті, що декларант заявив у митницю, а також виявлені і не заявлені до митного оформлення предмети, які відповідно до митного законодавства підлягають декларуванню. Так, фактична загальна митна вартість товару у п’ять разів перевищувала ту, яка була заявлена декларантом, і становила не 262,7 тис. грн., а понад 1 млн. грн. Подання у митницю недостовірних відомостей про імпортний товар призвело б недобору платежів до державного бюджету України на суму 230,6 тис. грн.

Проведеною митницею перевіркою встановлено, що декларант не виконав свої обов’язки у повному обсязі, зокрема у частині перевірки вантажу, заявлення точних відомостей про нього та сплати всіх встановлених чинним законодавством податків та зборів. Такі дії містять ознаки порушення митних правил, передбачених статтями 340, 355 Митного кодексу України.

Стосовно декларанта митним органом складено протокол про порушення митних правил, предмети правопорушення вартістю більше 1 млн. грн. вилучено. Рішення у справі винесе суд.