Севастопольська каналізація перебуває у незадовільному стані

Глава Севастопольської міськдержадміністрації Валерій САРАТОВ заявляє, що каналізаційна система Севастопольського регіону знаходиться в дійсно незадовільному стані, у зв`язку з чим місту необхідна відповідна програма.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він акцентував на засіданні колегії СМДА.

За словами В.САРАТОВА, розглядаючи питання охорони і відновлення довкілля Азовського і Чорного морів, неможливо обійти проблему стану очисних споруд і каналізаційної системи міста.

«У Севастополі дійсно в незадовільному стані каналізаційна система регіону, нам потрібна відповідна програма, в якій, зокрема, були б прописані варіанти вирішення цієї проблеми в селах Байдарської долини, розташованих уздовж берегів Чернореченського водосховища. Нам треба проаналізувати ситуацію по всьому місту. Виділити першочергові об`єкти, такі, як Південні і Балаклавські очисні споруди, приватний сектор міста. Приведення до ладу каналізаційної системи Севастополя має стати головною метою програми», - сказав міський голова.

Разом з тим, на думку В.САРАТОВА, перші кроки у вирішенні даної проблеми вже зроблено. «Цього року ми вперше за довгий час виділили кошти на каналізаційну систему Північної сторони», - зазначив він.

В.САРАТОВ упевнений, що реалізація такого масштабного проекту севастопольського регіону матиме не тільки підтримку депутатського корпусу міста, але й Кабінету міністрів України. Тому, як сказав він, «нам треба готувати коректування Програми стійкого соціально-економічного, екологічного, культурного розвитку Севастополя до 2015 року, затвердженою урядом, з акцентом на екологічні проблеми». Ця Програма була затверджена в кінці липня 2006 року.