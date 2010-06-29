В Україну повернуться іменні залізничні квитки
Могильов упевнений
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ упевнений, що питання введення іменних залізничних квитків буде розв’язане позитивно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
За словами А.МОГИЛЬОВА, на даний момент МВС проводить консультації з Міністерством транспорту і зв`язку з цього питання.
«Я вважаю, що це питання буде вирішене», - сказав міністр, додавши, що подібного роду система іменних квитків діє в усіх країнах.
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» скасувала продаж квитків за паспортами чи іншими документами, які засвідчують особу, у листопаді 2007 року.
14 квітня генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК заявив, що «Укрзалізниця» підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажу залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з випадками міжнародного тероризму, які почастішали. Він підкреслив, що питання відновлення продажу іменних залізничних квитків зараз перебуває у процесі вивчення. Остаточне рішення, за його словами, буде ухвалене спільно МВС і «Укрзалізницею» протягом 1-2 місяців.