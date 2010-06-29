«Торчин» вивів на ринок соус «Чилі»

Компанія «Nestlе» вивела на ринок новий томатний соус «Чилі» під торговою маркою «Торчин». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Соус «Чилі» поєднує чотири види перцю та спецій і підходить до шашлику та м’яса-гриль.

«Чилі» доповнює асортимент готових соусів торгової марки «Торчин», до якого входять соуси «Сацебелі», «Мехікано», «Аджика» та «Ткемалі».

Довідка УНІАН. Nestle – світовий виробник продуктів харчування. У 1998 році Nestle S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві засноване ТОВ «Нестле Україна». Наприкінці 2003 року Nestle S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році ТОВ «Нестле Україна» придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

В Україні компанія просуває ТМ Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat, Nuts тощо.

Обсяг продажу Nestle в Україні в 2009 році становив 3,122 млрд. грн.