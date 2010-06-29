Українці для відпустки обирають Чорне море

УНІАН-Споживчі новини запитали читачів, де вони відпочиватимуть цього року. Першість здобуло Чорне море – 24,8% опитаних проведе свою відпустку саме там.

За кордоном ( Туреччина, Єгипет…) відпочиватиме 10,2% осіб.

В Азовському морі поплаває 7,1% українців. Така ж кількість опитаних поїде до Європи.

У Карпатах відпочине 6% опитаних.

До екзотичних країн та островів добереться 2,5% українців.

На дачі відпочиватиме 8,6% тих, які взяли участь у голосуванні.

На жаль, 18,8% українців проведуть відпустку вдома. Основна причина – відсутність коштів на поїздку кудись. Ще 13,1% опитаних не матимуть відпустки.

Проголосувало 1276 осіб.