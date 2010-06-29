Українці для відпустки обирають Чорне море
16:54, 29 червня 2010Права споживачів
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32% опитаних не відпочиватимуть
УНІАН-Споживчі новини запитали читачів, де вони відпочиватимуть цього року. Першість здобуло Чорне море – 24,8% опитаних проведе свою відпустку саме там.
За кордоном ( Туреччина, Єгипет…) відпочиватиме 10,2% осіб.
В Азовському морі поплаває 7,1% українців. Така ж кількість опитаних поїде до Європи.
У Карпатах відпочине 6% опитаних.
До екзотичних країн та островів добереться 2,5% українців.
На дачі відпочиватиме 8,6% тих, які взяли участь у голосуванні.
На жаль, 18,8% українців проведуть відпустку вдома. Основна причина – відсутність коштів на поїздку кудись. Ще 13,1% опитаних не матимуть відпустки.
Проголосувало 1276 осіб.
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