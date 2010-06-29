Тютюн і алкоголь пропонують продавати лише у спецроздробі
17:19, 29 червня 2010Права споживачів
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Ініціатори – комуністи
Народний депутат від Комуністичної партії України Євген ЦАРЬКОВ виступає за продаж тютюнової і алкогольної продукції лише у спеціалізованому роздробі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Києві.
«Наше завдання – витіснити тютюн з продуктових магазинів, маркетів в окремі кіоски», - сказав депутат. Він повідомив, що розробляє відповідний законопроект.
Також Є.ЦАРЬКОВ повідомив, що розроблено два законопроекти: про заборону реклами сигарет і заборону на паління у громадських місцях.
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