Тютюн і алкоголь пропонують продавати лише у спецроздробі

Народний депутат від Комуністичної партії України Євген ЦАРЬКОВ виступає за продаж тютюнової і алкогольної продукції лише у спеціалізованому роздробі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Києві.

«Наше завдання – витіснити тютюн з продуктових магазинів, маркетів в окремі кіоски», - сказав депутат. Він повідомив, що розробляє відповідний законопроект.

Також Є.ЦАРЬКОВ повідомив, що розроблено два законопроекти: про заборону реклами сигарет і заборону на паління у громадських місцях.