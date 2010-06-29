МАУ вводить додаткові рейси на маршруті Лондон-Київ-Лондон

З 4 липня 2010 року авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) вводить розширений літній розклад на власному маршруті між Лондоном і Києвом.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, в розклад вводяться додаткові вечірні частоти по п`ятницях і суботах. Таким чином, МАУ виконуватиме 9 регулярних рейсів щотижня за маршрутом Лондон-Київ-Лондон.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP – 6%.