У Житомирі затримали п’яного водія автобуса, який перевозив дітей
10:28, 14 липня 2010Права споживачів
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В центрі міста
У Житомирі співробітники ДАІ затримали водія, який у стані алкогольного сп’яніння перевозив у автобусі дітей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області
П’яного водія було затримано у центрі міста. Автобус перевозив групу дітей із навчально-тренувального збору із села Зарічани Житомирського району до Житомира.
На місці події склали адмінпротокол, а водія відсторонили від керування.
Після цього автобус продовжив рух під керуванням іншого водія, який прибув із підприємства, котрому належить автобус.
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