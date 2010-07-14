У Житомирі затримали п’яного водія автобуса, який перевозив дітей

У Житомирі співробітники ДАІ затримали водія, який у стані алкогольного сп’яніння перевозив у автобусі дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області

П’яного водія було затримано у центрі міста. Автобус перевозив групу дітей із навчально-тренувального збору із села Зарічани Житомирського району до Житомира.

На місці події склали адмінпротокол, а водія відсторонили від керування.

Після цього автобус продовжив рух під керуванням іншого водія, який прибув із підприємства, котрому належить автобус.