Держспоживстандарт забракував 23 тонни продукції дитячого харчування

Держспоживстандарт упродовж І півріччя забракував та зняв з реалізації у торговельній мережі 23 тонни продукції дитячого харчування, що становить 36% перевіреної кількості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

При цьому в Держспоживстандарті звернули увагу, що бракувалась та знімалась з реалізації продукція різноманітних виробників.

Продукти дитячого харчування бракувались та знімались з реалізації в торговельній мережі через: відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки (відсутність реєстраційних номерів сертифікатів відповідності) - 75% забракованої та знятої з реалізації продукції; відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар - 14%; закінчений термін придатності - 1%; невідповідність вимогам нормативних документів - 13%.

Також Держспоживстандарт перевірив продукцію дитячого харчування на 31 підприємстві, що займається виробництвом дитячого харчування та його оптовою торгівлею, на загальну суму понад 300 тис. грн. Перевірялися дитячі суміші, в т.ч. молочні; консерви фруктові та овочеві (соки і пюре); консерви м`ясні гомогенізовані; сухі каші.

Із 7 перевірених підприємств-виробників продукції дитячого харчування порушення було виявлено на 1 підприємстві (ТОВ „ХІПП – Ужгород”, Закарпатська область). Продукція не відповідала вимогам споживчого маркуванням.

Із 24 підприємств, що займаються оптовою торгівлею продукції дитячого харчування, на 18 встановлено порушення, забраковано 89% продукції імпортного виробництва.