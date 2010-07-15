Лінію швидкісного трамвая у Києві запустять до свята Покрови

Реконструйовану лінію швидкісного трамвая у Києві запустять цього року до свята Покрови, 14 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Відповідаючи на запитання, чи вірною є інформація про те, що швидкісний трамвай почне перевозити пасажирів на початку листопада, О.ПОПОВ сказав: “Так. Я визначив термін для будівельників – це Покрова. Тобто на Покрову, 14 жовтня, ми повинні запустити швидкісний трамвай. Ми усі питання, організаційні, фінансові, технічні з’ясували”.

Довідка УНІАН. Лінія швидкісного трамвая у Києві є складовою об`єктів міського електротранспорту КП «Київпастранс». Вона пролягає від станції «Старовокзальна» до станції «Кільцева дорога». Протяжність лінії - 20,2 км, на ній розташовано 12 станцій, пропускна спроможність становить 25 тисяч пасажирів на годину.

До реконструкції на лінії експлуатувалося близько 100 трамвайних вагонів.

Середня експлуатаційна швидкість вагонів становить близько 40 км/год., максимальна швидкість – 80 км/год.

8 вересня 2004 року КМДА затвердила комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамвая від площі Перемоги до Кільцевої дороги з частковою заміною траси.