На Прикарпатті забракували 65% перевіреної продукції

Протягом ІІ кварталу 2010 року фахівці державного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» здійснили 33 планових та 17 позапланових перевірок за дотриманням стандартів, норм і правил під час виробництва й реалізації харчової та промислової продукції. Порушення виявили на 25 підприємствах (64% від кількості перевірених).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що впродовж зазначеного періоду державні інспектори перевіряли молочні продукти, хлібобулочні, кондитерські та ковбасні вироби, насіння соняшника, ягоди заморожені, консерви дитячого харчування. Серед промислової продукції: меблі, миючі засоби, іграшки дитячі, канцтовари, паливно-мастильні матеріали. Загальна вартість перевіреної продукції становила близько 1 млн. 700 тис. грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації забраковано 65% перевіреної продукції вартістю понад 1 млн. 107 тис. грн.

Зазначають, що основними порушеннями під час виробництва хлібобулочних, кондитерських та ковбасних виробів була невідповідність готової продукції за фізико-хімічними та органолептичними показниками (смак, запах). Під час виробництва молочної продукції виявили систематичні невідповідності за фізико-хімічними показниками, наявність у продукції рослинного жиру.

Особливу увагу інспектори звертали на показники безпечності та якості дитячих іграшок під час їхнього зберігання та гуртової торгівлі. За результатами контрольних заходів заборонили реалізацію 6 видів імпортних дитячих іграшок через невідповідність вимогам за показниками безпеки. До підприємства-реалізатора застосовано штрафні санкції у розмірі 100% від вартості реалізованих іграшок.

Загалом, протягом ІІ кварталу 2010 року видано 24 приписи про усунення порушень та 24 приписи про заборону реалізації усієї продукції певного найменування, застосовано 29 штрафних санкцій на суму 30 тис. 303 грн. за випуск і реалізацію продукції, що не відповідала вимогам нормативної документації. За порушення чинного законодавства у галузі стандартизації, випуск та реалізацію неякісної продукції складено 23 протоколи про адміністративні правопорушення та накладено штрафів на посадових осіб на 3 тис. 261 грн.