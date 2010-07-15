В Україні сьогодні стартує вступна кампанія

Сьогодні в Україні розпочинається вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

Прийом документів триватиме два тижні, а не місяць, як минулого року, зазначає телеканал «Інтер». Абітурієнти, які вступатимуть на конкурсній основі, повинні подати документи не пізніше 22 липня.

Крім того, цього року університети підвищили прохідний бал. Тепер замість прописаних законом 124-х балів майбутні студенти повинні набрати 140 і більше.

Змінилася ситуація й з пільговиками. Відтепер вступити поза конкурсом можна буде лише на одну спеціальність в одному навчальному закладі.

За даними Міністерства освіти та науки, сьогодні по всій Україні відкриються двері приймальних комісій 861 вишу.

Міносвіти також нагадує, що абітурієнти можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2008, 2009 і 2010 років, а ті, хто закінчив школу в 2007 році й попередніх, під час вступу на навчання без відриву від роботи можуть вибирати ЗНО або вступні іспити.

Крім того, цього року буде враховано середній бал атестата.