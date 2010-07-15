Уряд готує план пенсійної реформи з підвищеним пенсійним віком

Уряд України готує план пенсійної реформи, який, зокрема, передбачає підвищення пенсійного віку.

Про це в коментарі УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Підвищення пенсійного віку буде, але поки що ми не сказали коли. Ми маємо у вересні представити план пенсійної реформи Міжнародному валютному фонду.”, - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, “до кінця вересня у нас точно буде абсолютно чіткий план, який буде прописаний за часом».