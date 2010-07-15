На Тернопільщині запровадять телефон довіри для студентів
У вищих навчальних закладах
Голова Тернопільської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК закликав місцеві вищі навчальні заклади запровадити телефони довіри, аби студенти могли оперативно отримувати необхідну інформацію, чи поскаржитися на неправомірні дії. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з відповідною ініціативою він виступив після вчорашнього пікету ТОДА та прокуратури представниками громадських об’єднань «Молодіжний Рух «Студентський Патруль Країни» та «Спілка Молодих Соціалістів», які протестували проти хабарництва у вишах під час сесій, вступних іспитів та влаштувань в гуртожитки.
«Підтримую ініціативу громадськості щодо боротьби з проявам корупції у вишах. Саме за умов вільного доступу до освітніх послуг, без хабарів та немотивованих преференцій вчорашнім школярам буде надано можливість знайти своє місце у дорослому житі, здобути відповідний фах», – цитує М.ЦИМБАЛЮКА прес-служба обладміністрації.
М.ЦИМБАЛЮК також повідомив про намір зустрітися із ректорами вищих навчальних закладів області і запропонувати їм ввести до складу приймальних комісій представників недержавних об’єднань, які здійснювали б громадський контроль за перебігом вступної кампанії.
Окрім цього, повідомили в прес-службі, сьогодні телефон довіри запровадили при обладміністрації. За тел. 52-25-82 жителям області пропонують щодня крім вихідних з 8.00 до 17.00 звертатися до влади зі своїми скаргами та пропозиціями. Натомість працівників відділу роботи із зверненнями громадян зобов’язано щодня доповідати голові облдержадміністрації про підсумки роботи «гарячої лінії».